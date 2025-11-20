  • Спортс
  • Футболистке Фаулер подарили бананы во время ее ухода из «Монпелье» в 2022-м. Она сочла это расизмом: «Случайность ли? Это меня ошеломило и расстроило»
Футболистка Фаулер посчитала подаренные ей бананы расизмом.

Австралийская футболистка Мэри Фаулер заявила, что столкнулась с расизмом во французском «Монпелье».

Фаулер, выступающая за «Манчестер Сити», написала в автобиографии, что в 2022 году ей в «Монпелье» подарили бананы, в то время как другим футболисткам команды подарили цветы.

В 2022 году футболисткам «Монпелье», собиравшимся уходить из клуба, вручили цветы. Фаулер и ее подруга не получили ничего. Мэри утверждает, что после неразберихи в раздевалке ей подарили бананы.

«Некоторые из наших одноклубниц спросили, почему нам не подарили цветы. Мы пожали плечами, мы тоже не поняли. Несколько девушек посмеялись, а затем одна из футболисток подошла и протянула нам с подругой бананы со словами: «Вот, возьмите». Это была вишенка на торте.

После ухода из Монпелье мы с подругой несколько раз обсуждали этот момент. То, что мы не получили цветы, это одно. Но мы были двумя из всего шести чернокожих девушек в команде, и я не могла отшутиться и забыть о бананах. Случайность ли это? Это было единственное, что она могла нам подарить? Какие у нее были намерения?

Я пыталась оправдать это по-разному, пытаясь найти хоть какой-то намек на то, что это была просто ошибка. Но если учесть множество других случаев в клубе, когда мы чувствовали себя так же, сложно было считать это просто ошибкой. Какими бы ни были намерения, это нас ошеломило и расстроило», – написала Мэри в книге.

Фаулер родилась в Австралии, ее отец – из Ирландии, мама – из Папуа-Новой Гвинеи.

Фото: инстаграм Мэри Фаулер

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
женский футбол
дискриминация
logoлига 1 Франция
logoМонпелье
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoсборная Австралии жен
