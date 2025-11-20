  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Майну согласен на аренду в «Наполи». Хавбек «МЮ» хочет играть с Мактоминеем и Хейлундом (GIFN)
13

Майну согласен на аренду в «Наполи». Хавбек «МЮ» хочет играть с Мактоминеем и Хейлундом (GIFN)

Кобби Майну согласен на трансфер в «Наполи».

Кобби Майну не против продолжить сезон в «Наполи».

Ранее сообщалось, что клуб Серии А хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» в январе.

Итальянцы очень заинтересованы в услугах 20-летнего футболиста, подчеркивает Get Italian Football News.

Ключевым фактором, определяющим успех потенциального трансфера, является связь игрока с его бывшими партнерами по команде. Отмечается, что Майну хотел бы выступать вместе со Скоттом Мактоминеем и Расмусом Хейлундом, которые уже играют в составе неаполитанцев.

Клуб стремится быстро завершить сделку по Майну, чтобы усилить свой состав для защиты титула во второй половине сезона. Успешное приобретение «Наполи» других молодых игроков рассматривается как еще один важный фактор привлечения англичанина.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5163 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GIFN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКобби Майну
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoСкотт Мактоминей
logoНаполи
logoРасмус Хейлунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа
10 октября, 10:20
«Ньюкасл» интересуется Майну на фоне желания хавбека покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени (Talksport)
17 сентября, 11:01
Майну вновь попросил «МЮ» отдать его в аренду, несмотря на слова Аморима. Тренер хочет, чтобы хавбек остался в клубе
30 августа, 08:42
Главные новости
Быстров об отставке Станковича: «Давно топил за это. Если ты поплыл, результата не будет. Старожилы кричат, что надо время. Сколько? Три года это безобразие наблюдать?»
2 минуты назад
Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»
18 минут назад
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Эльче» в воскресенье
27 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» и «Балтика» не забили, «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
29 минут назад
«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й в таблице, дальше – игра со «Спартаком»
29 минут назад
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых
37 минут назадФото
«Спартак» – ЦСКА. Угальде, Акинфеев, Зобнин, Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
43 минуты назад
Слуцкий про второе место в Суперлиге Китая: «Жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Единственная цель в следующем году – чемпионство»
51 минуту назадВидео
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
сегодня, 05:21
Зобнин о Fan ID: «Шум от болельщиков в 2016-м и сейчас – две разные истории. Люди постепенно приходят, но это не фанатский сектор, а просто обычные болельщики»
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»
14 минут назад
«Бернли» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
29 минут назад
«Сити» интересуется 19-летним Ридом из «Фейеноорда». «Бавария» ранее начала переговоры о трансфере защитника
54 минуты назад
Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»
57 минут назад
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Массимилиано Аллегри: «Интер» – сильная команда, фаворит на скудетто, но дерби – это отдельный матч. «Милану» нужно не бояться играть, быть более сосредоточенными»
сегодня, 12:16
Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»
сегодня, 11:51
Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»
сегодня, 11:45
Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
сегодня, 11:30Видео