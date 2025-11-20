Майну согласен на аренду в «Наполи». Хавбек «МЮ» хочет играть с Мактоминеем и Хейлундом (GIFN)

Кобби Майну согласен на трансфер в «Наполи».

Кобби Майну не против продолжить сезон в «Наполи».

Ранее сообщалось , что клуб Серии А хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед » в январе.

Итальянцы очень заинтересованы в услугах 20-летнего футболиста, подчеркивает Get Italian Football News.

Ключевым фактором, определяющим успех потенциального трансфера, является связь игрока с его бывшими партнерами по команде. Отмечается, что Майну хотел бы выступать вместе со Скоттом Мактоминеем и Расмусом Хейлундом , которые уже играют в составе неаполитанцев.

Клуб стремится быстро завершить сделку по Майну, чтобы усилить свой состав для защиты титула во второй половине сезона. Успешное приобретение «Наполи » других молодых игроков рассматривается как еще один важный фактор привлечения англичанина.