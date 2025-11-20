Касинтура об отстранении России: «Несправедливо, это сильно тормозит развитие. Игроки уезжали бы раньше, если бы молодежь могла играть на международных турнирах»
Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура заявил, что отстранение от международных соревнований является главной проблемой российского футбола на сегодня.
– Насколько, на твой взгляд, справедливо, что российские клубы и сборная сейчас отстранены от международных турниров?
– Все понимают, что это несправедливо. Есть другие примеры, где одни страны допускают, другие – нет. Всегда говорили, что спорт вне политики.
Я понимаю, что в первое время, когда все началось, пытались избежать больших конфликтов, поэтому приняли такие жесткие решения. Но сейчас, мне кажется, уже нет таких причин, чтобы продолжать отстранение.
– Отстранение – это главная проблема российского футбола сейчас?
– Да, и это сильно тормозит развитие. Когда есть турниры для молодежных сборных – чемпионаты мира, Европы, Олимпиада, юношеские соревнования – это огромная возможность для молодых игроков.
Раньше таланты искали только в Бразилии, Аргентине и так далее. Сейчас один из лучших игроков мира [Холанд] – из Норвегии, другой [Кварацхелия] – из Грузии, играет в «ПСЖ». Это говорит о том, что скауты смотрят весь мир. Если бы российские молодежные сборные могли играть на международных турнирах, многие игроки отсюда уезжали бы раньше, развивались бы быстрее.
Когда у страны есть пример успеха, дети идут в спорт. Я это видел в Махачкале: когда команда появилась, вышла в Премьер-Лигу, мальчики стали приходить на стадион, загорелись футболом. Открылись академии. Спорт от этого только выигрывает, – сказал Касинтура.
C февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА на фоне обострения геополитической ситуации на Украине.