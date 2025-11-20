Касинтура об отстранении России: «Несправедливо, это сильно тормозит развитие. Игроки уезжали бы раньше, если бы молодежь могла играть на международных турнирах»

Эгаш Касинтура: отстранение России от турниров несправедливо и тормозит развитие.

Полузащитник «Ахмата » Эгаш Касинтура заявил, что отстранение от международных соревнований является главной проблемой российского футбола на сегодня.

– Насколько, на твой взгляд, справедливо, что российские клубы и сборная сейчас отстранены от международных турниров?

– Все понимают, что это несправедливо. Есть другие примеры, где одни страны допускают, другие – нет. Всегда говорили, что спорт вне политики.

Я понимаю, что в первое время, когда все началось, пытались избежать больших конфликтов, поэтому приняли такие жесткие решения. Но сейчас, мне кажется, уже нет таких причин, чтобы продолжать отстранение.

– Отстранение – это главная проблема российского футбола сейчас?

– Да, и это сильно тормозит развитие. Когда есть турниры для молодежных сборных – чемпионаты мира, Европы, Олимпиада, юношеские соревнования – это огромная возможность для молодых игроков.

Раньше таланты искали только в Бразилии, Аргентине и так далее. Сейчас один из лучших игроков мира [Холанд] – из Норвегии, другой [Кварацхелия] – из Грузии, играет в «ПСЖ ». Это говорит о том, что скауты смотрят весь мир. Если бы российские молодежные сборные могли играть на международных турнирах, многие игроки отсюда уезжали бы раньше, развивались бы быстрее.

Когда у страны есть пример успеха, дети идут в спорт. Я это видел в Махачкале: когда команда появилась, вышла в Премьер-Лигу, мальчики стали приходить на стадион, загорелись футболом. Открылись академии. Спорт от этого только выигрывает, – сказал Касинтура.

C февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА на фоне обострения геополитической ситуации на Украине.