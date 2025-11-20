Артур Гомес: «Учу русский, сложный язык. Привыкаю – выучил много слов»

Артур Гомес: выучил много русских слов, это сложный язык.

Полузащитник «Динамо » Артур Гомес рассказал, что занимается изучением русского языка.

В четверг «Динамо» провело открытую тренировку в Новогорске. В апреле бразилец перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, сроки восстановления оценивались в 6-8 месяцев.

– Что делал во время восстановления? Учил русский язык?

– Я учу русский, но во время восстановления у нас не так много времени [для этого]. Тренировки, сессии, работа дома. У меня есть зал, где я занимаюсь. Могу сказать, что выучил много слов, привыкаю к русскому языку. Это сложный язык.

– Недавно была сходка бразильцев из разных клубов. Что там было?

– Да. В Бразилии есть традиция быть вместе с друзьями, делать обед, барбекю. У нас были выходные, и мы решили это сделать. Мы любим это делать в Бразилии. Собираемся у Мойзеса , Маркиньоса , по‑разному, – рассказал Артур Гомес.