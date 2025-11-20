Йорк о травме Шешко: «Амориму нужно привлечь молодых игроков, дать шанс Оби-Мартину. «МЮ» не должен приобретать кого-то, кто не подходит для усиления команды»

Дуайт Йорк: Амориму надо привлекать молодых игроков, пока Шешко травмирован.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Дуайт Йорк считает, что Рубену Амориму стоит привлечь молодых воспитанников, пока Беньямин Шешко отсутствует из-за травмы .

«Я думаю, Амориму нужно поставить на молодых игроков и привлекать новые таланты, чтобы дать им хоть какой-то шанс, пока Шешко травмирован.

«Юнайтед» раньше подписывал временных игроков на подмену, и мы видели, что это не работало. Это слишком большой клуб, чтобы приобретать игрока, который не подходит для усиления команды. Я бы понял, если бы они изо всех сил пытались заполучить кого-то другого, но, когда дела идут не так хорошо, это сложно. Если «Юнайтед» собирается подписать кого-то нового, я думаю, им нужно действовать как «Ливерпуль », и взять кого-то, кто будет действительно важен для клуба. В противном случае, игроки U23 в клубе не просто так.

Как насчет Чидо Оби-Мартина? Я знаю, что у первой команды большие составы, но нужно обеспечить наличие молодых игроков на случай подобных ситуаций. Когда я играл в «Юнайтед», молодые игроки могли тренироваться с нами, мы позволяли им играть, чтобы получить игровое время и больше тренироваться с нами. Это нужно для того, чтобы они пришли, уже привыкшими к скоростям. Я бы обратил на это внимание.

Я бы хотел видеть Оби-Мартина на поле, если Шешко отсутствует. Если он достаточно хорош, чтобы играть в «Юнайтед», нужно дать ему шанс. История показала, что в этом клубе молодые игроки получают возможность проявить себя, и мы видели это раз за разом. Если они попытаются взять кого-то просто неплохого, «Юнайтед» снова окажется в проигрыше, я бы не стал этого делать. Мы видели, к чему это приводит», – сказал Йорк для Snabbare.