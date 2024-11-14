Геркус о соперниках России: «У ФИФА двойные стандарты – Израиль играет официальные матчи, а мы нет. Все сборные заняты, кроме вылетевших на раннем этапе в своих конфедерациях»

Илья Геркус высказался о соперниках сборной Росси в товарищеских матчах.

В ноябре национальная команда сыграет против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

«Я так понимаю, что все сборные заняты. Свободны только те, которые вылетели на раннем этапе плей-офф в своих конфедерациях. Вполглаза посмотрю матчи сборной России. Очевидно, что матчи с Брунеем и Сирией вызывают меньший интерес, чем с топ-командами.

В октябре сборная Мексики была свободна? Свободных сборных сейчас мало. Мексика – один из организаторов чемпионата мира-2026, возможно, это тоже имело значение для них. Они могли выбрать Россию. Один из капитанов сборной Мексики играет в Мир РПЛ (Сесар Монтес в «Локомотиве » – Спортс’‘)

Я списываю на политические причины то, что такой матч не состоялся. Если бы РФС принял бы тяжелое и стратегическое решение перейти в Азию, сейчас Россия играла бы в отборочных матчах.

У ФИФА двойные стандарты, Израиль играет официальные матчи, а мы нет», – заявил бывший президент «Локомотива».

На матче Франция – Израиль будет удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд»

Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча

На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами