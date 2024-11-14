Геркус о соперниках России: «У ФИФА двойные стандарты – Израиль играет официальные матчи, а мы нет. Все сборные заняты, кроме вылетевших на раннем этапе в своих конфедерациях»
В ноябре национальная команда сыграет против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
«Я так понимаю, что все сборные заняты. Свободны только те, которые вылетели на раннем этапе плей-офф в своих конфедерациях. Вполглаза посмотрю матчи сборной России. Очевидно, что матчи с Брунеем и Сирией вызывают меньший интерес, чем с топ-командами.
В октябре сборная Мексики была свободна? Свободных сборных сейчас мало. Мексика – один из организаторов чемпионата мира-2026, возможно, это тоже имело значение для них. Они могли выбрать Россию. Один из капитанов сборной Мексики играет в Мир РПЛ (Сесар Монтес в «Локомотиве» – Спортс’‘)
Я списываю на политические причины то, что такой матч не состоялся. Если бы РФС принял бы тяжелое и стратегическое решение перейти в Азию, сейчас Россия играла бы в отборочных матчах.
У ФИФА двойные стандарты, Израиль играет официальные матчи, а мы нет», – заявил бывший президент «Локомотива».
На матче Франция – Израиль будет удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд»
Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча
На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий