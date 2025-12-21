Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»

Аршавин об интервью Глушенкова: он был злой, он редко соглашается на такие вещи.

Заместитель генерального директора «Зенита » по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об интервью Максима Глушенкова Тимуру Журавелю.

После матча девятого тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник «Зенита» дал комментарий, в котором односложно ответил на вопросы. Журавель и Андрей Аршавин предположили, что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча: награду присудили Луису Энрике.

– После домашней победы над «Краснодаром» был момент, когда он явно расстроился из-за того, что его не признали лучшим игроком матча, отвечал односложно, и вы, будучи одним из интервьюеров на бровке, в итоге сказали Журавелю: «Отпускай, он не хочет здесь находиться». Вы потом это с ним обсуждали?

– Нет, мы после этого, по-моему, даже не пересекались. Понимаете, он тогда просто был злой. Он вообще не любит такие вещи. Его же после почти каждой игры приглашают к нам на бровку, но он практически никогда не соглашается. А тут, видимо, уже вариантов не было.

К тому же он сразу спросил, лучший он игрок матча или нет. А лучших туда, как правило, не водят – лучшие идут сразу во флеш-зону. Он это понял, но все равно был раздражен. Плюс он еще стоял в этой манишке полураздетый – выглядело это странно.

Он пару раз резко ответил, видно было, что не хочет. Какой смысл дальше человека дожимать, еще больше бесить и раздражать? Про такие вещи лучше говорить в более спокойной обстановке, а не в моменте, – сказал Аршавин.