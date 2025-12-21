Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об интервью Максима Глушенкова Тимуру Журавелю.
После матча девятого тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2) полузащитник «Зенита» дал комментарий, в котором односложно ответил на вопросы. Журавель и Андрей Аршавин предположили, что Глушенков расстроен из-за выбора лучшего игрока матча: награду присудили Луису Энрике.
– После домашней победы над «Краснодаром» был момент, когда он явно расстроился из-за того, что его не признали лучшим игроком матча, отвечал односложно, и вы, будучи одним из интервьюеров на бровке, в итоге сказали Журавелю: «Отпускай, он не хочет здесь находиться». Вы потом это с ним обсуждали?
– Нет, мы после этого, по-моему, даже не пересекались. Понимаете, он тогда просто был злой. Он вообще не любит такие вещи. Его же после почти каждой игры приглашают к нам на бровку, но он практически никогда не соглашается. А тут, видимо, уже вариантов не было.
К тому же он сразу спросил, лучший он игрок матча или нет. А лучших туда, как правило, не водят – лучшие идут сразу во флеш-зону. Он это понял, но все равно был раздражен. Плюс он еще стоял в этой манишке полураздетый – выглядело это странно.
Он пару раз резко ответил, видно было, что не хочет. Какой смысл дальше человека дожимать, еще больше бесить и раздражать? Про такие вещи лучше говорить в более спокойной обстановке, а не в моменте, – сказал Аршавин.