  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами
20

На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами

Сборная Франции может установить антирекорд посещаемости на матче с Израилем.

Игра 5-го тура Лиги наций пройдет в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

По данным RMC Sport, по состоянию на вторник было продано лишь 20 тысяч билетов на матч при вместимости стадиона 80 000 зрителей.

С большой вероятностью в завтрашней игре будет установлен антирекорд по посещаемости за всю историю выступлений сборной Франции на «Стад де Франс».

Причиной низкой посещаемости матча с Израилем называются, в частности, опасения на фоне нападений за болельщиков «Маккаби» Тель-Авив в Амстердаме в прошлый четверг.

Также сообщается, что поле на «Стад де Франс» отгородили решетками с шипами наверху, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков на поле. Первые ряды на трибунах закрыли брезентом.

Напомним, что власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
болельщики
logoсборная Израиля по футболу
logoстад де Франс
Политика
logoЛига наций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макрон посетит матч Франции и Израиля в Лиге наций. Полиция усилит меры безопасности после нападений на фанатов «Маккаби» в Амстердаме, вокруг стадиона установят «антитеррористический периметр безопасности»
911 ноября, 14:10
Власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч Лиги наций с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме
9110 ноября, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роднина о Глушенкове: «Сказал про пиво – его запомнили, а я как игрока и не помню. Спортивная журналистика свелась к тому, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие скандальчики подогреть»
754 минуты назад
«Я боюсь водки! Если я даже немного ее выпью, сразу пьяным стану». Вингер «Акрона» Тшибота об алкоголе
12сегодня, 21:36
FA хочет включить тренера из числа чернокожих, азиатов или иных меньшинств в штаб сборной Англии. Если Тухель не согласится, это вызовет вопросы к ассоциации (Daily Mail)
52сегодня, 21:31
Тренер Бразилии о «Золотом мяче»: «Родри заслужил победу, но лучшим в прошлом сезоне был Винисиус. Уважение бразильского народа – самая большая награда»
5сегодня, 21:25
Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)
119сегодня, 21:15Видео
Судья Кут вдыхал белый порошок во время Евро-2024, он отправил видео и фото приятелю. Арбитр, оскорблявший Клоппа, отстранен в АПЛ и УЕФА (The Sun)
61сегодня, 21:12
Черчесов о возможном уходе из сборной Казахстана: «Слово «если» давайте уберем, я его не признаю – это сомнение, неуверенность. Я мальчик взрослый – дождемся следующих шагов»
23сегодня, 21:10
PGMOL об утечке видео с судьей Кутом и белым порошком: «Относимся к обвинениям серьезно. Дэвид будет отстранен до конца расследования»
12сегодня, 20:36
«Реалу» интересен Боскальи из ПСВ. Защитника могут подписать в случае неудачи с Та
11сегодня, 20:36
Генич о концерте Чумакова: «Подумал, что не туда зашел, спустя часок понял – тип-топ! Поет божественно, талантище. Зал ходуном ходит, все танцуют, красота»
38сегодня, 19:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о словах Дзюбы про Галактионова. «Шел бы «Локо» на 10-м месте, половина поверила бы ему. Тренера на руках несут, целуют во все места, а как 5 игр проиграли, все мимо него идут»
2сегодня, 21:51
Дини о стычке с экс-директором «Уотфорда»: «Я схватил его за шею, оторвал от пола и сказал: «Над кем, черт возьми, ты смеешься? Я тебя закопаю». Вся команда наблюдала за этим»
2сегодня, 21:47
«Милан» к 125-летию выпустил фотокнигу совместно с Assouline. Версия Ultimate стоит 1200 евро, классическая – 150 евро
2сегодня, 20:58Фото
«Ювентус» уволил Монтеро из Next Gen. Главным тренером стал Брамбилла, уже возглавлявший вторую команду
2сегодня, 20:57
Шмаров о Станковиче в «Спартаке»: «В Эмери не верили, а он все выиграл с «Севильей». Надо время дать, трансферы улучшить. Иностранцы деградируют, недорабатывают на тренировках, наверное»
13сегодня, 20:05
Тренер Брунея Винисиус: «Знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Гильерме помогал с информацией – я тренировал его, когда ему было 13. Мы готовы»
14сегодня, 19:58
Миранчук о плей-офф МЛС: «Альба задал правильный вопрос, вроде бы чемпион известен, но дальше плей-офф. В НХЛ вроде бы так же играют – надо просто принять»
5сегодня, 19:35
Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили 14 710 зрителей
11сегодня, 19:31
Беллингем (91), Сахал (90) и Ди Мария (86) вошли в новую команду недели в FC 25
5сегодня, 19:28Игры
«Баварию» оштрафовали на 150 000 евро за пиротехнику фанатов в матче Кубка Германии. 50 тысяч от суммы можно потратить на меры безопасности или предотвращение насилия на матчах
2сегодня, 19:22