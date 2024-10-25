Нигматуллин о матчах с Брунеем и Сирией: «Англия и Германия пока не хотят играть с нами – боятся. Выбираем по остаточному принципу, это совершенно не наш уровень»
Руслан Нигматуллин высказался о матчах сборной России с Брунеем и Сирией.
Ранее стало известно, что первым соперником России в ноябре станет Бруней – товарищеская встреча состоится 15 ноября в Краснодаре. 19 ноября национальная сборная сыграет с Сирией в Волгограде.
«Не вижу никакого смысла обсуждать Бруней и Сирию, а также будущих соперников сборной России в нынешней ситуации. Выбираем по остаточному принципу: кто не против, с теми и сыграем.
Понятно, что это совершенно не наш уровень, но играть то с кем-то нужно. Поэтому, рассуждать о том, какие у нас слабые соперники…
Сборные Англии и Германии пока не хотят играть с нами. Боятся», – заявил экс-голкипер сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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