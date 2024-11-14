Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча

Перед матчем сборных Франции и Израиля пройдет протестная демонстрация.

По сообщению L’Équipe, при поддержке левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) в Сен-Дени запланирован митинг, целью которого, в том числе, является отмена матча Лиги наций. Пропалестинское шествие может пройти всего в 1,5 км от «Стад де Франс», где состоится сегодняшний матч. Это может вызвать серьезные проблемы, поскольку израильские болельщики будут вынуждены пройти через него, чтобы попасть на стадион.

В случае угроз «нарушения общественного порядка» парижской полиции придется запретить демонстрацию. Эрик Кокерель, депутат LFI, заявил, что демонстранты «не будут стремиться к эксцессам», однако между властями и организаторами ведется диалог с целью переместить акцию.

«Я веду переговоры с организаторами, но эта демонстрация пройдет в Сен-Дени. Скорее немного дальше от «Стад де Франс», поскольку существует риск нарушения общественного порядка», – сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес в эфире franceinfo.

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