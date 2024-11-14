На матче Франция – Израиль будет удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд»
Начальник парижской полиции Лоран Нуньес пообещал создать «исключительную систему безопасности» как возле «Стад де Франс», где сегодня пройдет матч Лиги наций, так и внутри стадиона. Кроме того, силы полиции будут охранять «обратный путь» болельщиков к месту проживания, чтобы избежать произошедшего в Амстердаме. Напомним, после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) на улицах города произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
Что касается доступа зрителей на стадион, система предусматривает двойной уровень контроля и досмотр с проверкой личности владельца билета. Нуньес также сообщил о присутствии полицейских в форме на трибунах и в коридорах стадиона, назвав это «совершенно исключительным явлением».
Вокруг стадиона вблизи Парижа, а также в общественном транспорте и по всему городу будут размещены в общей сложности 4000 полицейских и жандармов. Около 1600 сотрудников службы безопасности будут находиться непосредственно на «Стад де Франс».
Также сообщается, что «Рейд» (RAID, сокр. от recherche, assistance, intervention, dissuasion – поиск, содействие, вмешательство, сдерживание – Спортс’‘), элитное подразделение национальной полиции, занимается обеспечением безопасности израильской команды.
На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами
Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча
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