На матче Франция – Израиль будет удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд»

На матче сборных Франции и Израиля будут проверять личность обладателя билета.

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес пообещал создать «исключительную систему безопасности» как возле «Стад де Франс», где сегодня пройдет матч Лиги наций, так и внутри стадиона. Кроме того, силы полиции будут охранять «обратный путь» болельщиков к месту проживания, чтобы избежать произошедшего в Амстердаме. Напомним, после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) на улицах города произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

Что касается доступа зрителей на стадион, система предусматривает двойной уровень контроля и досмотр с проверкой личности владельца билета. Нуньес также сообщил о присутствии полицейских в форме на трибунах и в коридорах стадиона, назвав это «совершенно исключительным явлением».

Вокруг стадиона вблизи Парижа, а также в общественном транспорте и по всему городу будут размещены в общей сложности 4000 полицейских и жандармов. Около 1600 сотрудников службы безопасности будут находиться непосредственно на «Стад де Франс».

Также сообщается , что «Рейд» (RAID, сокр. от recherche, assistance, intervention, dissuasion – поиск, содействие, вмешательство, сдерживание – Спортс’‘), элитное подразделение национальной полиции, занимается обеспечением безопасности израильской команды.

На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами

Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча