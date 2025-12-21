«Жирона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Атлетико» сыграет с «Жироной».

«Атлетико » сыграет в гостях с «Жироной» в 17-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Монтиливи».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

