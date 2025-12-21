«Жирона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
«Атлетико» сыграет с «Жироной».
«Атлетико» сыграет в гостях с «Жироной» в 17-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Монтиливи».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...38217 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости