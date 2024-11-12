Круговой о матчах России с Брунеем и Сирией: «Важно просто играть, с кем – не так важно. Время идет, вдруг что‑то изменится в ближайшее время»

Данил Круговой считает, что статус соперников сборной России не так важен.

15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии .

– Знаешь ли ты что‑то про сборные Брунея и Сирии?

– Нет, не знаю. Но посмотрим, почему нет – интересно. В текущей ситуации не так важно, с кем играть, а важно просто играть. Тем более вдруг что‑то изменится в ближайшее время.

Время идет, какие‑то перемены есть. Посмотрим, что дальше будет, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой.