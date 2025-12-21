  • Спортс
Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично ответил на вопрос об определении рекордсмена по голам за сборную России.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество – Дзюба или Кержаков.

Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены «Лужники», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
