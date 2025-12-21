Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»
Губерниев о рекорде: нужны памятники Дзюбе, Кержакову и тот, где они вырывают мяч.
Комментатор Дмитрий Губерниев иронично ответил на вопрос об определении рекордсмена по голам за сборную России.
Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.
«Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество – Дзюба или Кержаков.
Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены «Лужники», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
