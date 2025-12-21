Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»

Спортивный врач о переломе Сафонова: такие травмы очень хорошо заживают.

Cпортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов говорил , что у вратаря откололся кусочек кости на руке в моменте, когда он отражал третий пенальти.

«Краевой перелом в данном случае связан с тем, что ему, по всей видимости, очень сильно ударили мячом в руку. И у него связка оторвала кусок кости. Такие травмы очень хорошо заживают, плюс это рука.

Так что тут очень сомневаюсь, что ему понадобится больше трех недель на восстановление. После четырех недель восстановления он сможет вообще уже без ограничений выйти. А иногда можно вообще махнуть рукой, и если оторван несущественный большой кусок, не ждать, пока заживет.

Но учитывая, что Сафонов вратарь, он может тренироваться и вообще не потерять в физической форме. А вратарские упражнения он сможет начать делать через полторы‑две недели – жонглировать, отрабатывать чувствительность. Четыре недели – это максимум. Но можно и раньше выйти на поле, – сказал Карлицкий.