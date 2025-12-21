  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»
0

Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»

Спортивный врач о переломе Сафонова: такие травмы очень хорошо заживают.

Cпортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов говорил, что у вратаря откололся кусочек кости на руке в моменте, когда он отражал третий пенальти. 

«Краевой перелом в данном случае связан с тем, что ему, по всей видимости, очень сильно ударили мячом в руку. И у него связка оторвала кусок кости. Такие травмы очень хорошо заживают, плюс это рука.

Так что тут очень сомневаюсь, что ему понадобится больше трех недель на восстановление. После четырех недель восстановления он сможет вообще уже без ограничений выйти. А иногда можно вообще махнуть рукой, и если оторван несущественный большой кусок, не ждать, пока заживет.

Но учитывая, что Сафонов вратарь, он может тренироваться и вообще не потерять в физической форме. А вратарские упражнения он сможет начать делать через полторы‑две недели – жонглировать, отрабатывать чувствительность. Четыре недели – это максимум. Но можно и раньше выйти на поле, – сказал Карлицкий.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39834 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатч ТВ
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как там наши в Европе: Чалов забивает меньше Оздоева, Сафонов начал играть, Захарян вылечился
сегодня, 06:25
«Ждем от Захаряна подвигов. Сафонов тоже ждал своего часа и дождался». Мор о хавбеке «Сосьедада»
сегодня, 04:38
Песков о сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Браво, это здорово. Шикарно!»
вчера, 19:25
Главные новости
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
30 минут назад
Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии
36 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
45 минут назад
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
сегодня, 10:00Реклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
сегодня, 09:52
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
сегодня, 09:38
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
сегодня, 09:28Видео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
сегодня, 09:14
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
сегодня, 08:58
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели
3 минуты назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Пизы», «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
6 минут назад
Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Я бы никогда намеренно не навредил ни ван Дейку, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
11 минут назад
Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»
22 минуты назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия
52 минуты назад
Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
сегодня, 10:11
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
сегодня, 10:10
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
сегодня, 09:58Фото
Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»
сегодня, 09:44
Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»
сегодня, 09:24