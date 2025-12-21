Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: «Это невыгодный вариант для ЦСКА. Центральный защитник – основа команды, Игорь – лидер»

Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: это невыгодный вариант для ЦСКА.

Сергей Ташуев отреагировал на новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду .

«Дивеев – стопроцентный игрок ЦСКА, лидер команды и футболист сборной. Лусиано – быстрый нападающий, но я не понимаю, зачем менять статусного центрального защитника на такого игрока.

Для ЦСКА это, на мой взгляд, невыгодный вариант. Центральный защитник – это основа команды. Я вообще не понимаю смысла таких обменов. Проще и логичнее купить нужного футболиста, чем отдавать лидера, вокруг которого строится игра», – заявил Ташуев.