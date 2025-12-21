  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: «Это невыгодный вариант для ЦСКА. Центральный защитник – основа команды, Игорь – лидер»
2

Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: «Это невыгодный вариант для ЦСКА. Центральный защитник – основа команды, Игорь – лидер»

Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: это невыгодный вариант для ЦСКА.

Сергей Ташуев отреагировал на новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Дивеев – стопроцентный игрок ЦСКА, лидер команды и футболист сборной. Лусиано – быстрый нападающий, но я не понимаю, зачем менять статусного центрального защитника на такого игрока.

Для ЦСКА это, на мой взгляд, невыгодный вариант. Центральный защитник – это основа команды. Я вообще не понимаю смысла таких обменов. Проще и логичнее купить нужного футболиста, чем отдавать лидера, вокруг которого строится игра», – заявил Ташуев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39937 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
logoЦСКА
logoЛусиано Гонду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
сегодня, 07:57
«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)
вчера, 21:20
Обмен Дивеева на Гонду – что задумали «Зенит» и ЦСКА?
вчера, 21:00
Главные новости
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
49 минут назад
Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии
55 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
сегодня, 10:35
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
сегодня, 10:00Реклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
сегодня, 09:52
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
сегодня, 09:38
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
сегодня, 09:28Видео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
сегодня, 09:14
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
сегодня, 08:58
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Крузеро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана. Ранее бразильцы отклонили два предложения «Зенита» по защитнику (Goal)
14 минут назад
«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Пизы», «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
25 минут назад
Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Ван Дейк – мой капитан, я бы никогда намеренно не навредил ни ему, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
30 минут назад
Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»
41 минуту назад
Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»
41 минуту назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия
сегодня, 10:28
Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
сегодня, 10:11
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
сегодня, 10:10
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
сегодня, 09:58Фото