Черданцев о матчах с Брунеем и Сирией: «Это уже перебор. С точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить – это превращается в фарс»
– Мы ждем матчей с Брунеем и Сирией?
– Я буду вести эфиры, это моя работа. Но это уже перебор, на мой взгляд. Всегда поддерживал решения играть, – команда должна быть. Она должна собираться, играть в сборной это честь, это приятно. Но с точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить, потому что это превращается в фарс. Это никак не продашь людям.
Лучше уж сыграть двумя составами, как это было в СССР, когда не находили соперников. Или можно придумать форматы – сыграть с российской сборной Бразилии, собрать легионеров из этой страны. Думаю, они с удовольствием сыграют, стадион соберется, я бы пошел. Или вообще сборная Южной Америки. При всем уважении, Сирия и Бруней – это слишком уж понижает планку, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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