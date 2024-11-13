  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о матчах с Брунеем и Сирией: «Это уже перебор. С точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить – это превращается в фарс»
13

Черданцев о матчах с Брунеем и Сирией: «Это уже перебор. С точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить – это превращается в фарс»

Георгий Черданцев высказался об уровне соперников сборной России.

– Мы ждем матчей с Брунеем и Сирией?

– Я буду вести эфиры, это моя работа. Но это уже перебор, на мой взгляд. Всегда поддерживал решения играть, – команда должна быть. Она должна собираться, играть в сборной это честь, это приятно. Но с точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить, потому что это превращается в фарс. Это никак не продашь людям.

Лучше уж сыграть двумя составами, как это было в СССР, когда не находили соперников. Или можно придумать форматы – сыграть с российской сборной Бразилии, собрать легионеров из этой страны. Думаю, они с удовольствием сыграют, стадион соберется, я бы пошел. Или вообще сборная Южной Америки. При всем уважении, Сирия и Бруней – это слишком уж понижает планку, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Сирии по футболу
logoГеоргий Черданцев
logoсборная Брунея
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Артем Дзюба: «Много читаю литературу, связанную с Богом. Есть ситуации, где Господь направляет. Думаешь, что вообще полный пипец… А Бог тебя раз – и выводит»
1 минуту назад
Газзаев об иностранных тренерах в РПЛ: «Приглашают кого? Мы их вообще не знаем – тренеры они или трубочисты? У нас нет еврокубков, надо доверять своим»
412 минут назад
Начо о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Винисиусу, он сейчас номер один. Его силой духа можно восхищаться, в будущем он выиграет приз»
1014 минут назад
ФИФА хочет продолжить тестирование системы тренерских запросов в качестве альтернативы ВАР. Ее планируют использовать в лигах «с меньшим количеством ресурсов»
736 минут назад
«Интер Майами» Месси может получить высокий посев при жеребьевке клубного ЧМ, несмотря на вылет из плей-офф МЛС
2539 минут назад
В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»
550 минут назад
«Сирена» ищет аккаунт-менеджера для работы с ключевыми клиентами. Откликайтесь, вместе сделаем лучшие спецпроекты!
58 минут назадВакансия
Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»
45сегодня, 08:49
Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»
94сегодня, 08:39
Глава Ла Лиги Тебас: «10 лет назад на стадионах звучали расистские и гомофобные кричалки, сейчас их скандируют всего 1-2 человека. Фанаты сами указывают на зачинщиков»
16сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Хакеры взломали камеру в комнате годовалого сына Гедеша. Партнерша Гонсалу услышала церковную музыку через монитор
320 минут назад
Агуэро поддержал клубный ЧМ: «Будет интересно как зрителям, так и игрокам. Нагрузка не будет проблемой, они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубках Америки, Евро»
7сегодня, 08:46
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в октябре. У форварда 3+1 в 4 матчах месяца
сегодня, 08:30
«Когда «Пари НН» станет коктейлем Молотова, будем довольны. Мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов». Директор клуба о работе Гончаренко
2сегодня, 07:58
Марио Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Как тренера его не знаю. Он смотрел за нашими тренировками и немного поговорил с Марцелом. На этом все»
16сегодня, 07:30
Пирес о том, что Салаха не было в списке претендентов на «Золотой мяч»: «С ним обошлись несправедливо. Это ошибка журналистов. Есть люди, которые не особо разбираются в футболе»
9сегодня, 06:40
«Спартак» займет почетное 4-5-е место. У «Акрона» другие задачи – остаться в РПЛ». Канчельскис о словах Дзюбы про равные шансы клубов на титул
13сегодня, 04:58
Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»
11сегодня, 04:36
Селюк о словах Дзюбы про агентов: «В Европу его никто не подписал. Он с неправильными людьми работал, эти высказывания – определенные обиды»
14сегодня, 04:25
Раньери может возглавить «Рому» в 3-й раз. 73-летний тренер отправился на переговоры с владельцами клуба
21вчера, 22:07