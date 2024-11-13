Черданцев о матчах с Брунеем и Сирией: «Это уже перебор. С точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить – это превращается в фарс»

Георгий Черданцев высказался об уровне соперников сборной России.

– Мы ждем матчей с Брунеем и Сирией?

– Я буду вести эфиры, это моя работа. Но это уже перебор, на мой взгляд. Всегда поддерживал решения играть, – команда должна быть. Она должна собираться, играть в сборной это честь, это приятно. Но с точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить, потому что это превращается в фарс. Это никак не продашь людям.

Лучше уж сыграть двумя составами, как это было в СССР, когда не находили соперников. Или можно придумать форматы – сыграть с российской сборной Бразилии, собрать легионеров из этой страны. Думаю, они с удовольствием сыграют, стадион соберется, я бы пошел. Или вообще сборная Южной Америки. При всем уважении, Сирия и Бруней – это слишком уж понижает планку, – сказал комментатор «Матч ТВ».