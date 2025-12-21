0

«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели

«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели.

«Оренбург» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере форварда Владислава Сарвели.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сарвели выступает за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он поучаствовал в 60 матчах во всех турнирах, отметился 7 голами и 9 результативными передачами. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39846 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoВладислав Сарвели
logoЧемпионат.com
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
17 декабря, 16:54
Хиль из «Балтики» – внезапный бомбардир РПЛ. А кто еще из игроков клуба-новичка так блистал?
10 декабря, 12:50
«Сочи» сохраняет интерес к Салтыкову и Сарвели из «Локо» и хочет подписать Евгеньева из «Крыльев»
6 декабря, 08:32
Главные новости
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
31 минуту назад
Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии
37 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
46 минут назад
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
сегодня, 10:00Реклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
сегодня, 09:52
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
сегодня, 09:38
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
сегодня, 09:28Видео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
сегодня, 09:14
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
сегодня, 08:58
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Пизы», «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
8 минут назад
Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Я бы никогда намеренно не навредил ни ван Дейку, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
12 минут назад
Губерниев о рекорде по голам за сборную: «Этот спор волнует человечество. Нужно поставить памятники Дзюбе, Кержакову и еще один, где они вырывают мячик друг у друга»
23 минуты назад
Спортивный врач о переломе Сафонова: «Такие травмы очень хорошо заживают. Сомневаюсь, что понадобится больше трех недель на восстановление»
23 минуты назад
Кубок Африки. Марокко и Коморы сыграют в матче открытия
53 минуты назад
Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
сегодня, 10:11
Неймар о ЧМ-2026: «Обещаю, что забью в финале, если Бразилия дойдет до него. Можете спросить с меня в июле»
сегодня, 10:10
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
сегодня, 09:58Фото
Аршавин о травмах крестообразных связок у молодых игроков: «Грешим на искусственные поля. В наше время по детям вообще не знали, что такое «кресты», везде были натуральные поля – песчаные, земляные, но натуральные»
сегодня, 09:44
Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»
сегодня, 09:24