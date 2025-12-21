«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели.

«Оренбург» ведет переговоры с «Локомотивом » о трансфере форварда Владислава Сарвели .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сарвели выступает за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он поучаствовал в 60 матчах во всех турнирах, отметился 7 голами и 9 результативными передачами.