«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели
«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели.
«Оренбург» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере форварда Владислава Сарвели.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сарвели выступает за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он поучаствовал в 60 матчах во всех турнирах, отметился 7 голами и 9 результативными передачами.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
