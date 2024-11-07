Агент Дзюбы о форварде в сборной: «Это вызвало бы дополнительный интерес, пришло бы больше народа. История подогревается рекордом Кержакова, который может побить Артем»
Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».
«Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем [Карпиным о возвращении в сборную] не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет.
Попытки «навести мосты» не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Все-таки он тоже сотрудник РФС», – сказал Леонид Гольдман.
По словам представителя форварда, в ситуации, когда в соперниках у сборной России не самые сильные команды, интерес к играм нужно подогревать.
«Одно дело Сербия, а другое – Бруней или Сирия. Интерес и так упал в связи с отсутствием официальных матчей. При не самых сильных соперниках, мне кажется, он еще ниже падает.
История подогревается рекордом, который может побить Артем (Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым, оба забили по 30 голов – Спортс’‘), но вне зависимости от рекорда это вызвало бы дополнительный интерес – пришло бы больше народа, была бы атмосфера настоящего праздника», – отметил Гольдман.
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