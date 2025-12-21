«Крузеро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана. Ранее бразильцы отклонили два предложения «Зенита» по защитнику (Goal)

«Крузеро» намерен подписать Жерсона из «Зенита».

«Крузеро» рассматривает подписание полузащитника «Зенита » Жерсона.

Кандидатура 28-летнего игрока получила одобрение тренера Тите, который намерен включить его в состав на следующий сезон.

По информации Goal, «Крузейро » пытается обменять Жерсона на защитника Жонатана Жезуса. Ранее бразильский клуб отклонил два предложения «Зенита», но теперь возобновил переговоры по Жонатану.

Отмечается, что петербуржцы требуют за Жерсона 25 млн евро, потраченные на его приобретение в июле. «Крузейро» не готов платить всю сумму, поэтому рассматривает обмен.

Бразильцы готовы заплатить около 8 миллионов евро. Жонатана они ранее, по данным Goal, не продали за 9+1 и 10+1 млн евро.

«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)