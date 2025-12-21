Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Ван Дейк – мой капитан, я бы никогда намеренно не навредил ни ему, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
Симонс о красной с «Ливерпулем»: никогда бы специально не навредил ван Дейку.
Хави Симонс извинился за удаление в матче с «Ливерпулем».
Полузащитник «Тоттенхэма», прессингуя защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на 30-й минуте матча АПЛ (1:2), шипами наступил тому на заднюю часть голени. Главный судья Джон Брукс показал хавбеку «шпор» прямую красную карточку.
«Ошибки случаются. Вирдж – мой капитан [в сборной Нидерландов], я бы никогда намеренно не навредил ни ему, ни кому-либо еще.
Моим партнерам по команде «Тоттенхэма», моему тренеру и болельщикам: я беру на себя ответственность, я очень сожалею 🤍🧡», – написал Симонс в соцсети.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Хави Симонса
