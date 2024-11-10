Мусаев про отмену гола «Краснодара»: «Это не балет, это футбол. В Англии и ЛЧ засчитали бы. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения»

Мурад Мусаев оценил спорное решение не в пользу «Краснодара» в игре с «Рубином».

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.

– Много эмоций, трудно дать анализ. Начало матча – мы сыграли плохо в мелочах и пропустили со стандарта, хозяева заработали пенальти.

Понравилась реакция команды, после 30-й минуты начали создавать моменты. Второй тайм прошел под нашим контролем.

В концовке у нас забрали гол. Сперцян играет в мяч и чуть‑чуть касается ноги соперника. В Англии и Лиге чемпионов такой гол был бы засчитан. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол.

Ребята трудятся, и можно поблагодарить их за сегодняшнюю самоотдачу.

– Прервалась победная серия…

– Да. Ребята отдали все силы и провели хороший матч. Мы смотрим только на следующего соперника.

Это была славная охота, мы закончили первый круг без поражений. После первого круга мы поняли, что можем играть с любым соперником.

У меня позитивный настрой. Сейчас будет небольшая пауза, после которой с новыми силами мы идем вперед, – сказал главный тренер «Краснодара» Мусаев.

Мусаев об отмене гола «Краснодара»: «Смешно. Карасев 100 из 100 таких засчитал бы в Европе. Сперцян играет в мяч и по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника»