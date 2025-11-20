Головин о «Монако»: «Считал трамплином, что нужно себя показать и срочно уйти. Но понял, что нравится тут. Только если супертоп-команда вроде «Реала» или «Барсы» обратится, готов на это»

Головин считал «Монако» трамплином: показать себя и срочно уйти.

– Когда вы туда приходили, «Монако» считали трамплином. Со всех сторон говорили, что Саня сейчас поиграет там пару годиков, а потом уйдет выше.

– Изначально я даже не думал о каком-то переходе в Европу. Думал, буду играть в России, это мой дом. Мне сложно было вообще представить, что уеду из России. Такой была первая мысль.

Потом, когда начались какие-то слухи, разговоры на Кубке конфедераций в 2017 году, я уже тоже начал читать, но думал, что это, наверное, фигня какая-то, не может быть, что могут позвать. И вот уже на чемпионате мира пришли предложения, выбрал я в итоге «Монако ».

Я никогда не мыслил, что это именно для меня. Считал, что это трамплин, что мне нужно как-то себя показать и срочно куда-то уйти. Я пришел туда, очень тяжело адаптировался, очень долго это происходило. У меня в принципе всегда в жизни так. Я не прям интроверт, но мне на привыкание к каким-то серьезным переменам надо чуть больше времени, чем обычному человеку.

Когда я уже адаптировался, я понял, что мне тут нравится. И только если прям какая-то супертоп-команда обратится, типа «Реала » или «Барселоны», я готов пойти на такой шаг. Обращались разные клубы: «Боруссия», «Ньюкасл» – и я не видел смысла, – сказал полузащитник «Монако».