Экс-судья Федотов об отмене гола «Краснодара»: «Правильное решение ВАР в лице Кукуяна. Карасев был перекрыт игроками и не мог правильно оценить нарушение правил»

Экс-судья Игорь Федотов поддержал отмену гола «Краснодара» в ворота «Рубина».

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол перед голом.

«Правильное решение принимает ВАР в лице Кукуяна и приглашает Карасева на просмотр пропуска нарушения, после чего был забит гол в ворота команды «Рубин ».

Арбитр, был перекрыт игроками и не мог оценить правильно нарушение правил. Но мог помочь 2-й ассистент.

Правильное решение: отмена гола, желтая карточка игроку команды «Краснодар » за грубую игру», – написал Федотов .

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»