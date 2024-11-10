Экс-судья Федотов об отмене гола «Краснодара»: «Правильное решение ВАР в лице Кукуяна. Карасев был перекрыт игроками и не мог правильно оценить нарушение правил»
Экс-судья Игорь Федотов поддержал отмену гола «Краснодара» в ворота «Рубина».
На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол перед голом.
«Правильное решение принимает ВАР в лице Кукуяна и приглашает Карасева на просмотр пропуска нарушения, после чего был забит гол в ворота команды «Рубин».
Арбитр, был перекрыт игроками и не мог оценить правильно нарушение правил. Но мог помочь 2-й ассистент.
Правильное решение: отмена гола, желтая карточка игроку команды «Краснодар» за грубую игру», – написал Федотов.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
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