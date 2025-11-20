Хенесс о «Баварии»: «Cобрали отличную команду без больших трат. Раньше на 80-й минуте мы надеялись, что игра скоро закончится, а теперь говорим себе: вот бы они еще долго играли»
Ули Хенесс: «Бавария» собрала отличную команду без больших трат.
Ули Хенесс доволен тем, что состав у «Баварии» небольшой, но сильный.
«Идеальная ситуация для «Баварии». Мы чрезвычайно довольны тем, что видим. Я недавно сказал Венсану Компани во время ужина: «Раньше на 80-й минуте мы надеялись, что игра скоро закончится, а теперь на 80-й минуте мы говорим себе: вот бы они еще долго играли, потому что это очень здорово».
Мы собрали отличную команду, не потратив кучу денег. То, что мы не заплатили еще 50-60 млн, а вместо этого положились на Леннарта Карла и Тома Бишофа, пошло нашему бюджету на пользу.
И стоит благодарить тренера Компани, готового вводить в состав молодых игроков», – отметил почетный президент мюнхенского клуба.
