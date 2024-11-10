Генич об отмене гола «Краснодара»: «Карасев не прав, кажется, не было нарушения. Видимо, вспомнил, что не поставил пенальти в игре «быков» с «Динамо». Вернул должок ☺️»
Константин Генич считает, что судья ошибочно отменил гол «Краснодара» «Рубину».
На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.
«Мне кажется, не было нарушения. Карасев не прав.
Видимо, Карасев вспомнил, что не поставил точку в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо». Вот вернул должок☺️», – написал комментатор «Матч ТВ» Генич.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости