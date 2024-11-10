Генич об отмене гола «Краснодара»: «Карасев не прав, кажется, не было нарушения. Видимо, вспомнил, что не поставил пенальти в игре «быков» с «Динамо». Вернул должок ☺️»

Константин Генич считает, что судья ошибочно отменил гол «Краснодара» «Рубину».

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.

«Мне кажется, не было нарушения. Карасев не прав.

Видимо, Карасев вспомнил, что не поставил точку в ворота «Краснодара » в игре с «Динамо ». Вот вернул должок☺️», – написал комментатор «Матч ТВ» Генич .