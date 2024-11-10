«Краснодар» о Карасеве и ВАР: «Вы серьезно? Просто отобран возможный победный гол»

«Краснодар» эмоционально отреагировал на отмену гола в конце матча с «Рубином».

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол перед голом.

«89’. Ребята, вы серьезно сейчас? Просто отобран возможный победный гол. Снова ничья, гол Олусегуна не засчитан», – гласит запись в телеграм-канале «Краснодара ».