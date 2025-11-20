Иан Райт: «Англичанам нравятся скромные черные, как Канте, а Погба или Беллингем – нет. Игроки вроде Джуда пугают людей. Черного парня учат быть чертовым смиренным рабом»

Иан Райт: в Англии предпочитают скромных чернокожих.

Иан Райт считает, что англичане больше любят скромных чернокожих футболистов, чем таких, как Джуд Беллингем.

«Им нравится Нголо Канте – скромный черный парень, который просто делает свое дело. Я не говорю, что он дядя Том или кто-то в этом роде, просто такой у него характер. Но если взять Погба или Беллингема , игроков с такой энергией, это не нравится людям. Кто-то вроде Джуда по какой-то причине пугает людей из-за его способностей и вдохновения, которое он может дать.

Это то, чему тебя, черного парня, учат, когда ты выходишь туда. Ты просто хочешь сделать все как можно лучше и держать голову пониже. И быть, как бы это сказать, чертовым смиренным рабом.

Если ты открыт, черный, играешь на таком уровне и ни о чем не беспокоишься – это пугает определенных людей. И именно это случится с Джудом», – сказал бывший форвард сборной Англии в шоу The Overlap.