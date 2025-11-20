Иан Райт: «Англичанам нравятся скромные черные, как Канте, а Погба или Беллингем – нет. Игроки вроде Джуда пугают людей. Черного парня учат быть чертовым смиренным рабом»
Иан Райт считает, что англичане больше любят скромных чернокожих футболистов, чем таких, как Джуд Беллингем.
«Им нравится Нголо Канте – скромный черный парень, который просто делает свое дело. Я не говорю, что он дядя Том или кто-то в этом роде, просто такой у него характер. Но если взять Погба или Беллингема, игроков с такой энергией, это не нравится людям. Кто-то вроде Джуда по какой-то причине пугает людей из-за его способностей и вдохновения, которое он может дать.
Это то, чему тебя, черного парня, учат, когда ты выходишь туда. Ты просто хочешь сделать все как можно лучше и держать голову пониже. И быть, как бы это сказать, чертовым смиренным рабом.
Если ты открыт, черный, играешь на таком уровне и ни о чем не беспокоишься – это пугает определенных людей. И именно это случится с Джудом», – сказал бывший форвард сборной Англии в шоу The Overlap.