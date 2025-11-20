Альба о сравнении Ямаля с Месси: «Тут нечего сравнивать, Лео нет равных»
Жорди Альба: Месси нет равных.
Жорди Альба считает бессмысленным сравнение Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
«Тут нечего сравнивать. Месси нет равных, на мой взгляд. Но Ламин – прекрасный футболист.
Флик строит хороший состав, в котором есть отличные футболисты, такие как де Йонг, Педри...» – сказал защитник «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TyC Sports
