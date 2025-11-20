Альба о сравнении Ямаля с Месси: «Тут нечего сравнивать, Лео нет равных»

Жорди Альба: Месси нет равных.

Жорди Альба считает бессмысленным сравнение Ламина Ямаля с Лионелем Месси .

«Тут нечего сравнивать. Месси нет равных, на мой взгляд. Но Ламин – прекрасный футболист.

Флик строит хороший состав, в котором есть отличные футболисты, такие как де Йонг , Педри...» – сказал защитник «Интер Майами ».