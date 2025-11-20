  • Спортс
  • ЭСК решила, что Левников правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте игры с «Махачкалой»: «Ненаказуемый контакт Облякова руками с телом Мрезига без толчка или задержки»
9

ЭСК решила, что Левников правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте игры с «Махачкалой»: «Ненаказуемый контакт Облякова руками с телом Мрезига без толчка или задержки»

ЭСК: Левников был прав, когда не назначил пенальти в ворота ЦСКА.

Экспертно-судейская комиссия изучила обращение «Динамо» Махачкала и установила, что Кирилл Левников правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ.

«Игрок ЦСКА Иван Обляков не нарушает правила в единоборстве с атакующим игроком «Динамо» Эддином Мрезигом в собственной штрафной площади, так как ненаказуемый контакт руками с телом соперника без толчка или задержки соперника не влияет на его возможность продвигаться к мячу», – говорится в публикации на сайте РФС.

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с ЦСКА: «По тому же неназначенному пенальти в их ворота. Он там был, как по мне»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
