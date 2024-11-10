5

У игроков «Рубина» и «Краснодара» возникла стычка после финального свистка

Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили стычку после матча Мир РПЛ.

Встреча команд в Казани  рамках 15-го тура завершилась вничью (1:1).

После финального свистка между футболистами команд случилась стычка. Как сообщает «Матч ТВ», конфликт возник после диалога на повышенных тонах между полузащитником «Рубина» Велдином Ходжей и форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

По итогам инцидента главный арбитр матча Сергей Карасев не предъявлял игрокам карточек.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Карасев
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoМатч ТВ
logoВелдин Ходжа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» о Карасеве и ВАР: «Вы серьезно? Просто отобран возможный победный гол»
5329 минут назад
Серия «Краснодара» прервалась на 11 победах подряд. Рекорд ЦСКА (13) в чемпионате России устоял
3635 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» одолел «Ахмат», «Спартак» забил 4 гола «Акрону», ЦСКА в гостях победил «Крылья»
203146 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Генич об отмене гола «Краснодара»: «Карасев не прав, кажется, не было нарушения. Видимо, вспомнил, что не поставил точку в игре «быков» с «Динамо». Вернул должок☺️»
26 секунд назад
Мусаев об отмене гола «Краснодара»: «Смешно. Карасев 100 из 100 таких засчитал бы в Европе. Сперцян играет в мяч и по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника»
4011 минут назадФото
Экс-судья Федотов об отмене гола «Краснодара»: «Правильное решение ВАР в лице Кукуяна. Карасев был перекрыт игроками и не мог правильно оценить нарушение правил»
1218 минут назадФото
Ямаля нет в заявке на матч с «Сосьедадом». Вингер «Барсы» получил сильный ушиб в игре с «Црвеной Звездой»
2124 минуты назад
«Краснодар» о Карасеве и ВАР: «Вы серьезно? Просто отобран возможный победный гол»
5329 минут назад
«Интер» – «Наполи». Лаутаро, Лукаку, Мхитарян, Хвича играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
331 минуту назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 1-го круга, «Зенит» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 5-й. «Ахмат» и «Оренбург» – в зоне вылета
1832 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Рома» проиграла «Болонье», «Аталанта» победила «Удинезе»
9333 минуты назад
Серия «Краснодара» прервалась на 11 победах подряд. Рекорд ЦСКА (13) в чемпионате России устоял
3635 минут назад
Карасев отменил гол «Краснодара» «Рубину» на 87-й после ВАР и дал желтую Сперцяну. Хавбек «Краснодара» сфолил на Вуячиче перед ударом Олусегуна
16145 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска об 1:1 с «Арсеналом»: «Все понравилось в «Челси», абсолютно. Сейчас нам важна именно игра, и она была хорошей. Хотим действовать смело против любой команды»
17 минут назад
«Реал Сосьедад» – «Барселона». Левандовски и Кубарси играют, Ямаль вне заявки. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1018 минут назад
Кассьерра – лучший по «гол+пас» в РПЛ с момента дебюта в лиге в 2021-м (60). Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й, Кордоба – 4-й, Тюкавин – 5-й
339 минут назад
«Челси» не обыгрывает «Арсенал» с августа 2021-го. У «канониров» 4 победы и 2 ничьих в 6 последних личных встречах
1747 минут назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» 3:2, «Хайденхайм» принимает «Вольфсбург»
2158 минут назадLive
У Мармуша из «Айнтрахта» 14+10 в 16 матчах сезона во всех турнирах. По ассистам делит 1-е место в топ-5 лиг с Салахом
658 минут назад
«Арсенал» не побеждает в 4 матчах АПЛ – 2 ничьих и 2 поражения. У «Челси» 1 победа в 5 последних турах
858 минут назад
Первая лига. «Родина» обыграла «Чайку», «Тюмень» разгромлена «Черноморцем», «Урал» в гостях победил «Шинник»
15сегодня, 18:24
Алаев о драке в дерби: «Странно, что у Роши три матча дисквалификации, у Литвинова – два, а у Бабича и Гуарирапы – ноль. Судья потерял контроль, но получил назначение на следующий матч»
5сегодня, 18:09
Канчельскис об уходе Амарала: «Типичный «Спартак», клуб хочет удивить сам себя, видимо. Там много решений, которые всем кажутся непонятными»
4сегодня, 18:00