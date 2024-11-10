У игроков «Рубина» и «Краснодара» возникла стычка после финального свистка
Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили стычку после матча Мир РПЛ.
Встреча команд в Казани рамках 15-го тура завершилась вничью (1:1).
После финального свистка между футболистами команд случилась стычка. Как сообщает «Матч ТВ», конфликт возник после диалога на повышенных тонах между полузащитником «Рубина» Велдином Ходжей и форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.
По итогам инцидента главный арбитр матча Сергей Карасев не предъявлял игрокам карточек.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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