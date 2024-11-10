У игроков «Рубина» и «Краснодара» возникла стычка после финального свистка

Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили стычку после матча Мир РПЛ.

Встреча команд в Казани рамках 15-го тура завершилась вничью (1:1).

После финального свистка между футболистами команд случилась стычка. Как сообщает «Матч ТВ », конфликт возник после диалога на повышенных тонах между полузащитником «Рубина » Велдином Ходжей и форвардом «Краснодара » Джоном Кордобой .

По итогам инцидента главный арбитр матча Сергей Карасев не предъявлял игрокам карточек.