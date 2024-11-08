Дешам сказал Мбаппе, что решил не вызывать его в сборную в ноябре из желания «защитить». Тренер Франции надеется, что капитан наберет лучшую форму к марту

Дидье Дешам заранее предупредил Килиана Мбаппе, что не вызовет в сборную.

Нападающий «Реала » не сыграет за национальную команду Франции в матчах против Израиля и Италии в Лиге наций.

RMC Sport сообщает, что главный тренер сборной позвонил капитану в четверг днем и уведомил, что в этом месяце вызова не будет. Он подчеркнул, что решение принято с целью «защитить» футболиста. Мбаппе в ответ поблагодарил за предупреждение.

Дешам надеется, что Килиан наберет свою лучшую форму к марту. Подчеркивается, что между ними есть разногласия, но решение не вызывать Мбаппе связано не с ними. Тренер хочет дать больше игрового времени молодым футболистам, создать «новую динамику» в коллективе.