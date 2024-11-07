Дешам о невызове Мбаппе в сборную: «Это мое решение, Килиан хотел приехать. Это не связано с проблемами, не касающимися спорта»

Дидье Дешам объяснил, почему не вызвал Килиана Мбаппе в сборную.

Нападающий «Реала » не попал в заявку на матчи с Израилем и Италией в Лиге наций.

«У меня было несколько бесед с ним. Я подумал и принял такое решение на этом собрании. Я думаю, что так будет лучше. Я не собираюсь спорить.

Что я могу вам сказать, так это две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Я выбрал такой состав на два предстоящих матча.

Это мое решение, так будет лучше. Я понимаю, что вам этого недостаточно, но я не собираюсь вступать в дискуссию, которая приведет к разным интерпретациям моих слов. Я не хочу говорить вам больше, я беру на себя ответственность за это решение», – сказал главный тренер сборной Франции .