Кейн счастлив в «Баварии» и не будет слушать предложения «Барсы» и других клубов до переговоров с мюнхенцами
Харри Кейн счастлив в «Баварии».
Нападающий Харри Кейн сосредоточен на выступлениях за «Баварию» и доволен нахождением в клубе, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт футболиста и немецкого клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.
Отмечается, что Кейн в первую очередь проведет переговоры с Баварией о новом контракте, после чего уже может выслушать предложения других клубов.
Тем не менее говорить о возможном переходе форварда в «Барселону» рано, поскольку Кейн сосредоточен на «Баварии» и не хочет отвлекаться на трансферные слухи.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23338 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал Фабрицио Романо на YouTube
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости