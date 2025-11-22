Кейн счастлив в «Баварии» и не будет слушать предложения «Барсы» и других клубов до переговоров с мюнхенцами

Харри Кейн счастлив в «Баварии».

Нападающий Харри Кейн сосредоточен на выступлениях за «Баварию» и доволен нахождением в клубе, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт футболиста и немецкого клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.

Отмечается, что Кейн в первую очередь проведет переговоры с Баварией о новом контракте, после чего уже может выслушать предложения других клубов.

Тем не менее говорить о возможном переходе форварда в «Барселону» рано, поскольку Кейн сосредоточен на «Баварии» и не хочет отвлекаться на трансферные слухи.