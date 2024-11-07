Мбаппе не поедет в сборную Франции на матчи с Италией и Израилем. Ранее он пропустил октябрьский сбор (RMC Sport)
Килиан Мбаппе снова не поедет в сборную Франции.
Как сообщает RMC Sport, нападающего «Реала», скорее всего, не будет в заявке на матчи против сборных Израиля и Италии в Лиге наций.
Ранее Мбаппе пропустил октябрьский сбор национальной команды. Это объясняли травмой у игрока.
Команда Дидье Дешама встретится со сборной Израиля 14 ноября, с Италией – 17-го.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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