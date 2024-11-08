Анчелотти о Мбаппе: «Его проблема – это проблема каждого: не может показать лучшую версию себя. «Реал» отвык от поражений. Мы не можем сдаться, это самый сложный клуб в мире»

Карло Анчелотти ответил, почему Килиан Мбаппе не вызван в сборную Франции.

– Как вы считаете, почему Дидье Дешам не вызвал Килиана Мбаппе в сборную Франции?

– Это решение Дешама, и я не имею права его оценивать. Не позволю себе этого. Мбаппе в порядке, мотивирован. Напряжен, как и все мы, но мотивирован двигаться вперед.

Он хорошо тренируется, переживает трудные времена... Как и каждый из нас.

Как и все мы, нужно думать о том, чтобы принять это как возможность и пройти этот период с концентрацией и настроем. Именно так следует решать проблемы.

Его проблема – это проблема каждого: он не может показать лучшую версию себя.

Но нужно пройти этот период как возможность стать лучше. Я убежден, что он справится с этой задачей. Это касается его, Винисиуса, Родриго, Беллингема и меня.

Это трудное время для всех – это очевидно. Но это не является чем-то необычным. Это нормально в спорте, который предполагает поражения. Мы от них отвыкли, но этот момент настал, и мы принимаем его и чего не можем сделать, так это сдаться.

У нас сильная, мотивированная команда, это самый сложный клуб в мире. Это лучшее место, чтобы пережить трудные времена. И я убежден, что мы это сделаем, – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .