Мбаппе посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции, затем улетев на Корсику. В сборную капитана не вызвали, чтобы он восстанавливался от травмы

Килиан Мбаппе отдыхал в Стокгольме во время матча сборной Франции.

Вчера вечером французы обыграли Израиль (4:1) в матче Лиги наций, проходившем в Будапеште.

Мбаппе же был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе Стокгольма.

Нападающий не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом» чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы. Вместе с тем форвард принял участие в матче Лиге чемпионов против «Лилля» (0:1) уже после повреждения.

Однако сообщается, что поездка в Швецию была разрешена клубом, так как игроку дали несколько выходных перед возобновлением тренировок в следующий понедельник или вторник. Сотрудники «Реала » также прислали французу индивидуальную программу тренировок, чтобы он мог усовершенствовать свою подготовку перед возобновлением Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Нападающий воспользовался свободным временем, чтобы поехать в Стокгольм с несколькими родственниками и бывшим партнером по «ПСЖ» Норди Мукиеле, который в этом сезон отдан в аренду «Байеру». По данным шведской газеты Expressen, Мбаппе , прибывший в Стокгольм в среду, сегодня днем вылетел оттуда на Корсику.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешама оправдывал отсутствие капитана его физическим состоянием, а также властью клуба, принимающего решения касаемо восстановления игроков.

Дешам об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную: «Интересы клубов и сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Для меня самое важное – это интересы игрока»