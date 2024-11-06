Джоуи Бартон высмеял левую политическую повестку после победы Дональда Трампа.

78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис . По данным Associated Press⁩, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

«Рори Стюарт демонстрирует, насколько он невежественен в американской политике. Он предсказывал ошеломляющую победу Камалы. Какой же он тупой болван.

И какая радость наблюдать, как горят сейчас британские мейнстрим-медиа», – написал британский музыкант Уинстон Маршалл, комментируя выступление в шоу дипломата и политика, бывшего министра международного развития Великобритании.

«Они говорили, что выиграют со счетом 5:0, а проиграли 0:7. Пропагандистские машины, оторванные от реальности👍», – написал в ответ бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Бартон .

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