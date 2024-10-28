В «МЮ» недоумевали, почему тен Хаг так долго оставался на посту тренера клуба (The Independent)
В «Манчестер Юнайтед» были уделены, что Эрика тен Хага не уволили раньше.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» уволил тренера. Команда идет на 14-м месте в АПЛ.
Как утверждает The Independent, решение о смене в значительной степени было принято еще до непосредственного увольнения, когда с тен Хагом долго обсуждали его работу перед началом нынешнего сезона. Однако решение было отложено из-за того, что руководство клуба не смогло выбрать замену.
Утверждается, что внутри «МЮ» постоянно задавались вопросом, почему тен Хаг все еще сохраняет пост: «Никто не может понять, почему тен Хаг все еще здесь».
Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ
Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»
Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Independent
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