В «МЮ» недоумевали, почему тен Хаг так долго оставался на посту тренера клуба (The Independent)

В «Манчестер Юнайтед» были уделены, что Эрика тен Хага не уволили раньше.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » уволил тренера. Команда идет на 14-м месте в АПЛ.

Как утверждает The Independent, решение о смене в значительной степени было принято еще до непосредственного увольнения, когда с тен Хагом долго обсуждали его работу перед началом нынешнего сезона. Однако решение было отложено из-за того, что руководство клуба не смогло выбрать замену.

Утверждается, что внутри «МЮ» постоянно задавались вопросом, почему тен Хаг все еще сохраняет пост: «Никто не может понять, почему тен Хаг все еще здесь».

Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи