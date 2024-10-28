Дима Письменский объясняет новый оборот манчестерской Сансары

Увольнение Эрика тен Хага было ожидаемым. Когда в медиа появляются заголовки про «Х матчей на исправление ситуации», вопрос смены тренера из категории «если» переходит в категорию «когда».

Финальным тригером стало часовое издевательство над xG и пустыми воротами : «Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», который в первом тайме нанес один удар.

Возможно, клуб затянул с решением.

Всплеск дофамина и желание понравиться кому-то новому, вероятно, оживило бы игроков и позволило спасти какой-то из осенних матчей, но я все равно благодарен Эрику. Потому что его период в «МЮ» – не только странные пресс-конференции и болезненные поражения. Работу Тен Хага нельзя изобразить только черным и белым, точно нужны полутона. 2,5 года он существовал в нескончаемом потоке критики, токсичных насмешек, угроз и призывов к насилию. Медиа писали, что он ходит в рестораны и барбершопы после поражений (как он посмел есть и стричься?) и покупает туалетную бумагу перед дерби с «Сити» (можно ли придумать более пошлый намек?) Но Тен Хаг не просто существовал под медийным гегенпрессингом, а продолжал работать.

Неидеально? Да. Временами совсем ужасно? Было и такое. Но никаких истерик, переходов на личности и сорванных пресс-конференций – только сухие и спокойные ответы.

После инсайдов о «слишком британских и простых» тренировках Оле-Гуннара Сульшера методы Тен Хага выглядели как скачок с «любителя» на «мировой класс» в фифе. Эрик нарочито ярко размахивал дисциплинарной шашкой и напоминал: «МЮ» – это исключительно высокие стандарты.

Он отстранял от состава лучшего бомбардира за 30-секундное опоздание на собрание команды. Вместе с футболистами мотал штрафной кросс на 13,8 км – разница в пробеге в игре с «Брентфордом» (0:4).

При Тен Хаге «Юнайтед» впервые с 2010-го победил на «Олд Траффорд» всех соперников по топ-6 АПЛ. Да, он не закончил эры Пепы Гвардиолы и Юргена Клоппа, как мечтал и говорил на старте карьеры в «МЮ», но выбил их обоих на пути к победе в Кубке Англии. Приятная мелочь и еще одна причина сказать «спасибо». Напомню: два трофея за два сезона.

За время в «Юнайтед» Тен Хаг освоил кучу новых ролей и по полной погрузился в работу кризис-менеджера. Ему достались разборки Антони и Мэйсона Гринвуда с полицией (и общественностью), интервью Криштиану Пирсу Моргану, сага с продажей клуба, депрессия и бунт Джейдона Санчо, тонна сомнительных сливов из раздевалки и величайший кризис травм. Параллельно разбираясь с этим, нужно было строить претендента на титул.

Из-за слепого хейта Тен Хага крайне редко критиковали по делу и отказывались видеть плюсы. Бывшие ассистенты и помощники Эрика в «Юнайтед» называли его невероятно сильным тактиком, а некоторые футболисты, по данным The Athletic, были просто не готовы к такому уровню требований – привыкли к более простым установкам и ролям.

Кажется, Эрик и «МЮ» встретились не в то время – или не в той точке развития.

Структурно «Юнайтед» все еще не дорос до топ-клуба (как минимум на момент назначения Тен Хага), но амбиции времен Алекса Фергюсона никуда не делись. Манчестерское колесо Сансары дало новый оборот: яркий старт, проблемная середина, безнадежный финал. Мы видели это уже так много раз, что факт увольнения не пробуждает новую надежду. Он, наоборот, нагоняет еще больше тоски – крайне трудно заставить себя поверить, что у следующего смельчака все будет принципиально иначе.

Главный вопрос после увольнения Тен Хага – какой тренер нужен «Манчестер Юнайтед»? Эрик приходил в клуб с репутацией сильного и современного тактика, но для выживания откатывался к конспектам предыдущих коллег и нервно варьировал состав, когда медиа разгоняли слухи об увольнении.

Его обвиняли в недостатке харизмы и авторитета, фаворитизме и плохой работе с медиа, слабом гейм-менеджменте и сомнительных трансферах. Исходя из всех запросов и критических уколов Тен Хага, новый босс «Олд Траффорд» должен быть и догматиком (фанаты хотят осязаемый и понятный стиль), и мастером адаптаций (потому что нужно понимать, что нельзя всегда играть в одно и то же). Должен иметь харизму Клоппа и влияние на игроков, сопоставимое с тем, что было у Зинедина Зидана.

У Тен Хага всего этого не оказалось. Точнее – он не смог совместить все и сразу. Кто-то запомнит его как тренера с километровым списком антирекордов. Человеком, которому мешали Роналду, Давид де Хеа и Санчо. Генератором самых странных ответов на пресс-конференциях.

А я оставлю в памяти смельчака, который рискнул пойти в самый проблемный и одновременно амбициозный клуб Англии на пике карьеры. Он не первый, кто не справился. Не первый, кто полностью прочувствовал масштаб катастрофы внутри клуба (недаром Жозе Моуринью до сих пор гордится вторым местом с «Юнайтед»). И явно не последний, кто уходит из «МЮ» вот так – раздавленным, побитым, окруженным тьмой.

Первым, кто публично попрощался с Тен Хагом стал Бруну Фернандеш:

«Спасибо за все, босс! Я ценю доверие и моменты, которые мы разделяем вместе, желаю всего наилучшего. Последние матчи были неудачными для всех нас, но я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить в памяти все хорошее, что Эрик сделал для нашего клуба».

Предлагаю прислушаться к капитану. Давайте не забывать хорошее.

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Фото: Gettyimages /Eddie Keogh, Michael Regan