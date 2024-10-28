Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»

Колонка Вадима Лукомского.

Я считаю Эрика тен Хага сильным тренером, который, несмотря на промежуточные успехи, так и не нашел себя в «МЮ».

В то же время я точно не слепой защитник Тен Хага: к нему куча вопросов, которые мы многократно и детально разбирали. Уже говорил , что прошлое лето казалось оптимальным моментом для прощания.

Во-первых, полноценный запуск проекта нового совладельца Джима Рэтклиффа. Отличный повод для перемен – даже при адекватной работе тренера. Легко можно убрать с формулировкой «не вписывается в новое видение».

Во-вторых, работа Эрика была слабой и по качеству игры, и по результатам: восьмое место в АПЛ и четвертое в группе Лиги чемпионов. Плюс совсем стыд по продвинутым метрикам – например, 15-е место по ожидаемым очкам, которое весьма точно отражало содержание матчей «Юнайтед».

Вопрос был лишь в том, насколько эти ужасы можно списать на травмы (действительно в огромном количестве) и сильно ли их может оправдать победа в Кубке Англии. Это смягчающие обстоятельства, дающие определенную подушку безопасности, но надо очень вольно их трактовать, чтобы они перевесили такой кошмар на поле.

Максимально затянув с решением, прикрываясь стратегическим ревью, «МЮ» вырулил на сохранение Тен Хага.

Увы, это лишь еще одна демонстрация более фундаментальных проблем клуба – они зашиты в самом алгоритме принятия решений на всех уровнях. В эру Глейзеров персонажи вроде Эда Вудворда становились мемами, а объяснять абсурдность клубного курса даже не приходилось. Пока при Рэтклиффе творится примерно то же самое – только лучше маскируется красивым корпоративным жаргоном.

Давайте зафиксируем хронологию.

● Перед финалом кубка Англии медиа, включая авторитетный The Guardian, опубликовали инсайды об увольнении Эрика тен Хага – вне зависимости от исхода встречи . Источники утверждали, что с начала прошлого сезона не было момента, когда работа Тен Хага не находилась бы под угрозой, а ревью выявило проблемы и вопросы к голландцу по части тренировок, тактики и трансферов.

После победного финала Рэтклиффу задавали прямой вопрос о будущем Тен Хага. Босс отказался отвечать.

Кажется, планом было увольнение, но дальше случилось переобувание на основании эмоций – по мотивам одного матча с крайне нетипичным соперником. Подготовить план под «Сити» – мощная работа. Но эта задача отличается от основной цели: поставить качественную и узнаваемую игру в рядовых матчах.

Корректировать оценку после заслуженной и важной победы в одной игре – абсурд. Следующие шаги не лучше.

● Эрика не просто оставили, но дали ему продление на год : команда Рэтклиффа активировала опцию в контракте тренера, что в два раза увеличило стоимость возможного увольнения. Даже если сейчас удастся договориться чуть выгоднее, все равно позиция «МЮ» стала заметно хуже в результате сначала продления, а потом увольнения через три месяца.

Тен Хага оставили, но параллельно запустили процесс перестройки тренерского штаба. Ключевыми новыми фигурами стали Руд ван Нистелрой и Рене Хаке. Очень похоже на попытку боссов усидеть на всех стульях: мы не были довольны Эриком и хотели его заменить, но он выиграл кубок, и теперь мы хотим его оставить, но надо что-то изменить – давайте обновим тренерский штаб.

На выходе сформировался штаб, где с Тен Хагом работают два специалиста с опытом самостоятельной работы на серьезном уровне. Для тренера в устойчивой позиции – это усиление штаба. Для тренера в шаткой позиции – это потенциальные сменщики, если что-то идет не так. И здесь даже совсем неважны действия самих ассистентов, их планы и амбиции. Важно, что это так воспринимается, создает напряжение и добавляет боссам соблазна побыстрее избавиться от тренера.

В какой позиции находился Эрик, думаю, теперь уж точно очевидно.

● Летом «МЮ» продолжил комплектоваться под Тен Хага . В качестве позитивного изменения нужно отметить намного более адекватные ценники новичков. Тем не менее, нормативы по приглашению знакомых были выполнены – Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи. Оба из категории «хороший за свои деньги, но не для каждого тренера».

В эту же категорию относим Мануэля Угарте. Один из самых объемных опорников планеты, но провалился в другом топ-клубе, потому что в одиночку не вывозит игру в пас в опорной – зато может разгрузить более тонкого пасующего партнера в связке. Если такая динамика и связка есть, уругваец – топ (когда наберет форму). Если нет, не вписывается.

Разумеется, игроки не привязаны к тренеру: даже те, кто пришел под Эрика, могут принести пользу в других условиях. И все же персонализированных трансферов было слишком много – они продолжились даже этим летом. Либо они пострадают (в разной степени) от смены курса, либо «МЮ» будет ограничен в выборе нового тренера – и вынужден будет учитывать их особенности.

● По сути, Тен Хагу так и не дали шанса, хотя летом пообещали . Окей, вы принимаете спорное решение довериться Тен Хагу, приглашаете новых ассистентов исключительно в качестве подмоги Эрику, продолжаете учитывать его в трансферной политике и даже, допустим, правда верите в проект.

Что нужно делать, чтобы у проекта был реальный шанс взлететь? Гарантировать поддержку, а не добавлять неопределенности при первом же шансе. Именно такую функцию исполнил ответ Рэтклиффа на вопрос о будущем тренера в начале октября: «Это не мое решение. Управленческая команда клуба примет оптимальное для «Манчестер Юнайтед» решение».

Еще раз: мне летние действия «МЮ» изначально не казались правильным путем. Но, если вы в это ввязались, дайте хотя бы полгода – защищайте проект словом и делом. Иначе даже хорошая идея не получит адекватный шанс взлететь.

В комедию абсурда идеально вписывается момент увольнения – после весьма качественного матча: «МЮ» возил «Вест Хэм» , но игроки не попадали по пустым воротам (особенно ярким вышел промах Диогу Далота).

Вот же ирония! Сначала Эрика спасло абсурдное эмоциональное решение по мотивам финала Кубка. Сейчас добило абсурдное эмоциональное решение по мотивам случайно проигранного матча .

Уже больше десяти лет «МЮ» управляется эмоциями не самых погруженных в футбол людей – за это время клуб стал худшим в Англии по эффективности трат. INEOS улучшают пиар-сопровождение и вообще имитируют бурную деятельность, но нисколько не изменили суть манчестерского цикла .

P.S. Очень котирую Дэна Эшуорта и питаю малую надежду, что в долгосрочной перспективе его влияние изменит клуб. Увы, пока серьезных индикаторов не видно.

Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи

Фото: Gettyimages /Eddie Keogh, Michael Regan, Christopher Furlong, Justin Setterfield /