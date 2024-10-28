Тренеры соперников критиковали тен Хага. Они удивлялись, как легко играть против «МЮ» при нем (The Independent)

Соперники «МЮ» критиковали работу Эрика тен Хага.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » уволил тренера. Команда идет на 14-м месте в АПЛ.

По информации The Independent, уже с ноября 2023 года тренеры команд-соперников в частном порядке критиковали Тен Хага. Они говорили, как легко играть против «МЮ» при нем.

Один «очень опытный тренер» употребил слово «мошенничество», говоря о работе нидерландского специалиста.

Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи