Тренеры соперников критиковали тен Хага. Они удивлялись, как легко играть против «МЮ» при нем (The Independent)
Соперники «МЮ» критиковали работу Эрика тен Хага.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» уволил тренера. Команда идет на 14-м месте в АПЛ.
По информации The Independent, уже с ноября 2023 года тренеры команд-соперников в частном порядке критиковали Тен Хага. Они говорили, как легко играть против «МЮ» при нем.
Один «очень опытный тренер» употребил слово «мошенничество», говоря о работе нидерландского специалиста.
Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ
Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»
Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Independent
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