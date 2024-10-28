Кин после увольнения тен Хага: «В хороших командах тренеры призывают игроков к ответственности. В великих – игроки спрашивают с игроков»
Рой Кин высказался об ответственности тренеров и игроков в топ-командах.
«МЮ» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.
Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет 14-м в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 9 турах.
«В хороших командах тренеры призывают игроков к ответственности. В великих командах игроки спрашивают с игроков», – написал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.
💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Роя Кина
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