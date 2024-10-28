Кин после увольнения тен Хага: «В хороших командах тренеры призывают игроков к ответственности. В великих – игроки спрашивают с игроков»

Рой Кин высказался об ответственности тренеров и игроков в топ-командах.

«МЮ» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед » идет 14-м в таблице АПЛ , набрав 11 очков в 9 турах.

«В хороших командах тренеры призывают игроков к ответственности. В великих командах игроки спрашивают с игроков», – написал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

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