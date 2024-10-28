Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Временно подхватил Ван Нистелрой.

Эрик тен Хаг уволен из «МЮ» – клуб официально объявил об уходе нидерландца с поста главного тренера. 14-е место явно не то, чего ожидало руководство.

Пришлось убрать тренера, которого еще недавно хотели оставить надолго.

Увольнение Тен Хага обойдется в 21 млн евро

Огромная сумма, которой можно было избежать.

Возможно, «МЮ» именно поэтому не торопился с увольнением Эрика – отпугивали огромные отступные. Такую информацию давал Ричард Мартин из Goal (21 млн евро, 17,5 млн фунтов). При этом если бы тренера уволили в июле, отдали бы 10 млн. Но после продления контракта сумма увеличилась.

Мартин добавляет, что примерно половину из этих 17,5 млн клуб сэкономил на сокращении 250 рядовых сотрудников этим летом.

Тен Хаг теперь на третьем месте в топе неустоек.

Кто вместо Тен Хага?

После отставки Тен Хага временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» назначен Руд ван Нистелрой.

Из других кандидатов больше всего обсуждают Хави. Английские медиа писали, что на каталонца вышли еще два месяца назад: посредники дважды связывались с бывшим главным тренером «Барселоны».

17 октября в Барселону прибыла делегация из четырех человек во главе с генеральным директором «МЮ» Омаром Беррада. Источники в «Юнайтед» сообщают, что в последнее время в столице Каталонии состоялся ряд встреч на высоком уровне, поскольку совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф приехал в город, чтобы поддержать парусную команду Ineos Britannia в борьбе с Team New Zealand за Кубок Америки.

Другой смысл визита, о котором только догадываются, – возможные переговоры с Хави. 44-летний тренер дал понять, что не хочет снова тренировать в Испании и готов к новым вызовам, в том числе к АПЛ.

Впрочем, Хави не единственный кандидат. По информации Daily Mail, за место могут побороться тренер «Спортинга» Рубен Аморим и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич. Рассматривали и помощника Тен Хага, Руда ван Нистелроя – он и подхватит команду как минимум до назначения постоянного тренера.

Другой вариант – Эдди Хау из «Ньюкасла». Бывший главный скаут «МЮ» Мик Браун считал, что возможность поработать в клубе привлечет Хау. Но предметных переговоров пока не было. Кроме него думали о Томасе Тухеле, но он недавно возглавил сборную Англии. И, кажется, понравился не всем .

Вот котировки букмекеров по будущему главному тренеру «МЮ»:

1. Руд ван Нистелрой (из временного станет постоянным) – 1.40

2. Рубен Аморим («Спортинг») – 4.00

3. Гарет Саутгейт – 4.50

4-5. Хави – 6.00

4-5. Томас Франк («Брентфорд») – 6.00.

Чем запомнились 2,5 года при Тен Хаге?

Клубный автор Спортса Антон Фадин подводил итоги в июне, сразу после продления до 2026-го.

Кошмар с травмами

Восьмое место в АПЛ-2023/24 – жесткий провал. Но одним из факторов стремительного падения стали травмы. В Premier Injuries подсчитали: «Юнайтед» на первом месте в лиге по вылетам футболистов в кампании-2023/24.

Тен Хаг справедливо поднял эту тему перед финалом Кубка Англии: «Наша ситуация с травмированными – сумасшествие. Недавно я заметил, что выставляю уже 15-ю комбинацию центральных защитников в этом сезоне! Всего я насчитал 33 разных защитных комбинаций за сезон!

Софьян Амрабат четыре раза сыграл левого защитника. Нас преследуют травмы на всех позициях. Каземиро долго отсутствовал. Расмус Хейлунд, которого мы только купили, вылетел три раза. Могу продолжать дальше. Травмы – главный сюжет этого сезона».

Проблемы начались летом 2023-го. Тен Хаг на предсезонке наигрывал Кобби Майну и планировал использовать его в основе с первого тура. Но Майну вылетел на три месяца и пропустил 12 туров АПЛ. Из-за этого тренеру пришлось ставить в центр поля неготового Каземиро и новичка Мэйсона Маунта. Игра у команды не задалась: «Юнайтед» словил много критики и голов из-за неорганизованности в центре.

А как страдал ключевой для «Юнайтед» Лисандро Мартинес? Он пропустил почти весь сезон-2023/24 и провел лишь 14 матчей. Аргентинец ценен в футболе Тен Хага не только за оборонительные действия, но и первый пас.

Весь сезон с левым флангом обороны происходило что-то ужасное. Тен Хаг констатировал: «Тирелл Маласиа не сыграл ни минуты в этом сезоне. Не только на игровом поле, но и на тренировочном. А мы подписывали его как замену для Шоу. Люк – лучший левый защитник в мире. Он очень хорош. Но в начале карьеры получил страшную травму и из-за этого никогда не сможет провести 60 матчей за сезон».

И правда: в прошлом сезоне Люк добрался только до 15 матчей.

Конфликт с Роналду

Карьера Тен Хага в «МЮ» началась слишком громко. Тренер не нашел компромисса с главной звездой «Юнайтед».

Криштиану Роналду пропустил почти всю предсезонку, и в первом туре АПЛ-2022/23 Тен Хаг посадил нападающего в запас. За первую половину сезона Роналду вышел в старте в АПЛ всего четыре раза, еще в шести матчах выходил со скамейки. За это время Роналду забил один мяч и услышал слова Тен Хага о том, что он не в форме.

Споров было много. Майка Ричардс предполагал, что Роналду не подходит стилю игры Тен Хага, Рой Кин не соглашался: «Они проигрывают и без него». В итоге Криштиану решился на экстремальное интервью , которое стало концом отношений с нидерландцем и «МЮ»: «Не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня».

Тен Хаг предпочитал быстрые атаки, поэтому использовал в центре нападения скоростных Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. В результате Рэшфорд провел лучший сезон в карьере, забив 29 мячей во всех соревнованиях. Марсьяль отличился 9 раз за 15 матчей в старте.

После ухода Роналду тренер зимой взял неистово прессингующего центрфорварда Ваута Вегорста, как будто намекая на еще одно качество, которого не хватало португальцу. Во втором сезоне Тен Хага болельщики в соцсетях часто с издевкой припоминали расставание с Кришем после поражений: «Зато избавился от Роналду».

Два кубка, антирекорды и девять разгромов

Первый сезон Тен Хага скорее обнадеживал: выиграли Кубок английской лиги, добрались до финала Кубка Англии, заняли третье место в АПЛ, сразу за бешеными «Арсеналом» и «Сити».

«Удовлетворены ли мы? Нет, мы должны играть лучше», – предвкушал нидерландец в мае 2023-го.

«Юнайтед» вернулся в Лигу чемпионов, впереди было перспективное трансферное окно, продолжение перестройки состава под нового тренера. Но новички не помогли, и «МЮ» провел один из худших сезонов в клубной истории.

Кампания-2023/24 была омрачена пачкой антирекордов – команда провалилась по многим показателям.

● Восьмое место в сезоне-2023/24 – худший результат клуба в эпоху Премьер-лиги. Хуже было только в старом формате чемпионата: 13 место в сезоне-1989/90.

● «МЮ» пропустил 85 голов во всех турнирах впервые с 1977 года. 58 пропущенных – в АПЛ.

● 60 очков в АПЛ-2023/24 – хуже было только в сезоне-2021/22 (58). В сезоне-2013/14 «МЮ» набрал 64 – тогда клуб уволил Мойеса.

● 14 поражений за сезон – антирекорд «МЮ» в АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений. В сезонах-2013/14 и 2021/22 (эра АПЛ) команда проигрывала по 12 раз за сезон.

С разгромными поражениями – тоже мрак: их у Эрика аж девять. Самое страшное случилось на «Энфилде» (0:7 в марте 2023-го), в октябре 2022-го получили шесть от «Сити», по четыре – от «Кристал Пэлас» (в этом мае) и «Брентфорда» (в 2022-м).

Победа над «Сити» в финале Кубка Англии стала небольшим утешением. Но Тен Хага это не спасло – прямо как Луи ван Гала в 2016-м.

Ссоры с журналистами

Тен Хаг в сезоне-2023/24 дважды банил журналистов, спекулировавших о его будущем.

В апреле Эрик обвинил репортеров в отсутствии этики: «Ваша реакция и комментарии после игры с «Ковентри» – позор. В футболе топ-уровня важны результаты: мы вышли в финал, заслужили это не только полуфинальным матчем, но и по итогам предыдущих стадий турнира».

В декабре Тен Хагу не понравились сообщения о том, что он потерял доверие игроков. В обоих случаях пострадали журналисты Manchester Evening News, The Mirror, The Sun, Sky Sports и ESPN.

Разочарование лояльного Невилла

В 2022-м Гари Невилл встретил Тен Хага с энтузиазмом: «Мечтаю и надеюсь, что при нем «Манчестер Юнайтед» снова будет успешен. Тен Хагу предстоит серьезная работа: улучшить работоспособность, трудовую этику, привить игрокам уверенность и так далее. А затем уже придут трофеи.

Не стал бы давить на Эрика в первые два сезона. Будет замечательно, если он что-то выиграет, но сейчас важнее вернуться в топ-4, привлечь футболистов под его стиль и создать игровую систему».

Тен Хаг порадовал двумя трофеями, но игра во втором сезоне не понравилась даже лояльному к нидерландцу Невиллу. В апреле после матча с «Ливерпулем» он взорвался: «Юнайтед» играет в безумный футбол. Некоторые вещи прямиком из школьной лиги. Тренер просто полагается на индивидуальное мастерство, удачу, сэйвы голкипера и блокировку ударов защитниками. Не думаю, что команде не хватает желания. Им скорее не хватает понимания, во что они играют. Как уже говорил Джейми Реднапп – именно за такую игру тренера и увольняют».

Позже Невилл остыл: не нашел подходящих кандидатов на замену и хотел, чтобы Тен Хагу дали еще сезон. «Два года назад все воспринимали назначение Тен Хага разумным. Он считался одним из лучших тренеров Европы. Но «Юнайтед» заставил его выглядеть так, будто он не знает, что творит. Цикл увольнения тренеров должен прекратиться. Но я не вижу подходящей замены. Думаю, нужно оставить Тен Хага: дать ему сезон без травм и посмотреть, сможет ли «Юнайтед» вернуться к стандартам прошлого сезона».

После долгих раздумий руководство «МЮ» пришло к аналогичному выводу – следующий сезон Тен Хаг начнет на «Олд Траффорд». Кроме этого, клуб предложил ему новый контракт – об этом говорил Дэвид Орнштейн.

Сезон-2024/25 команда проводит кошмарно: лишь четыре победы в 14 матчах, в Лиге Европы пока вообще ничьи в трех матчах. Уже через четыре месяца после продления контракта передумали – и завершили эпоху Эрика тен Хага в «МЮ».

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Justin Setterfield, David Ramos, Jan Kruger, Alex Pantling