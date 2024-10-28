Франк об увольнении тен Хага: «Сочувствую Эрику, в «МЮ» он сделал все возможное, выиграл 2 трофея за 2 года. Я счастлив в «Брентфорде», одном из лучших клубов мира»
«Конечно, я сочувствую Эрику. Он отличный тренер с хорошей карьерой. Он проделал неплохую работу в «Манчестер Юнайтед» – два трофея за два года.
Мир развивается без остановки, и это вполне нормально. В таких больших клубах ожидания колоссальны, но нужен трезвый взгляд на вещи... Ты всегда сопереживаешь тем, кто теряет работу, и я уверен, что Эрик сделал все возможное.
Есть более компетентные люди, чтобы судить об улучшениях. У него был очень хороший первый сезон, и было немало проблем с травмами.
У меня большая ответственность перед «Брентфордом», его болельщиками, руководством, игроками и персоналом. Моя цель – победить «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке лиги.
Я очень счастлив здесь, в одном из лучших клубов мира. Что будет в будущем – кто знает, но сейчас я здесь доволен», – сказал главный тренер «Брентфорда».
Франк из «Брентфорда» – главный претендент на пост тренера «МЮ». Хави тоже в списке, но считается аутсайдером
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