Дест о встрече с Месси в «Барсе»: «Ты видишь его на ютубе, в видеоиграх, и вот он оказывается перед тобой. Была хорошая атмосфера, он много шутил, потом все изменилось»

Серджиньо Дест поделился впечатлениями от игры с Лионелем Месси.

– Кто из партнеров произвел на вас наибольшее впечатление?

– Месси , конечно же. Ты видишь его на ютубе, в видеоиграх... и вот он оказывается прямо перед тобой. В первый год в раздевалке была хорошая атмосфера, он много шутил... потом все изменилось, и мы немного утратили это чувство веселья, – сказал бывший защитник «Барселоны», а ныне игрок ПСВ.