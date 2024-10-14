Дест о встрече с Месси в «Барсе»: «Ты видишь его на ютубе, в видеоиграх, и вот он оказывается перед тобой. Была хорошая атмосфера, он много шутил, потом все изменилось»
Серджиньо Дест поделился впечатлениями от игры с Лионелем Месси.
– Кто из партнеров произвел на вас наибольшее впечатление?
– Месси, конечно же. Ты видишь его на ютубе, в видеоиграх... и вот он оказывается прямо перед тобой. В первый год в раздевалке была хорошая атмосфера, он много шутил... потом все изменилось, и мы немного утратили это чувство веселья, – сказал бывший защитник «Барселоны», а ныне игрок ПСВ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости