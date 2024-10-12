Коул Палмер: «Месси или Роналду? Лео, я хотел быть им в детстве»
Коул Палмер сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Ранее 22-летний полузащитник «Челси» стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге, а также футболистом года в сборной Англии по версии болельщиков.
В этом сезоне Палмер сделал 11 (6+5) результативных действий за 7 матчей в АПЛ.
«Месси или Роналду? Для меня – Месси. В детстве я хотел быть им», – сказал хавбек «Челси» Коул Палмер в интервью Goal.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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