Месси забил 110-й гол за Аргентину. Он на 2-м месте по голам за сборные, у Роналду 133 мяча

Лионель Месси забил свой 110-й гол в матчах за сборную Аргентины.

«Альбиселесте» встречаются с командой Боливии в рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Месси открыл счет на 19-й минуте. Защитник сборной Боливии Марсело Суарес допустил потерю на половине своей команды. Форвард Лаутаро Мартинес совершил перехват, благодаря этому Месси проник в штрафную гостей и левой ногой забил в ближний нижний угол.

Теперь на счету 37-летнего нападающего «Интер Майами » 110 голов за сборную Аргентины . По голам, забитым в играх за национальную команду, Месси уступает только португальцу Криштиану Роналду , в активе которого 133 мяча.