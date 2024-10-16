Месси забил 110-й гол за Аргентину. Он на 2-м месте по голам за сборные, у Роналду 133 мяча
Лионель Месси забил свой 110-й гол в матчах за сборную Аргентины.
«Альбиселесте» встречаются с командой Боливии в рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Месси открыл счет на 19-й минуте. Защитник сборной Боливии Марсело Суарес допустил потерю на половине своей команды. Форвард Лаутаро Мартинес совершил перехват, благодаря этому Месси проник в штрафную гостей и левой ногой забил в ближний нижний угол.
Теперь на счету 37-летнего нападающего «Интер Майами» 110 голов за сборную Аргентины. По голам, забитым в играх за национальную команду, Месси уступает только португальцу Криштиану Роналду, в активе которого 133 мяча.
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