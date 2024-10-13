Кике Сетьен: «Месси – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Исключительный футболист, мне повезло»

Кике Сетьен выразил гордость тем, что тренировал Лионеля Месси.

«Лучший игрок, которого я когда-либо тренировал, который нравился мне еще до того, как я начал его тренировать, без сомнения, Месси. Это был исключительный игрок, и мне повезло быть его тренером», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».

Сетьен и Месси работали вместе в «Барселоне» с января по август 2020 года.