Кике Сетьен: «Месси – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Исключительный футболист, мне повезло»
Кике Сетьен выразил гордость тем, что тренировал Лионеля Месси.
«Лучший игрок, которого я когда-либо тренировал, который нравился мне еще до того, как я начал его тренировать, без сомнения, Месси. Это был исключительный игрок, и мне повезло быть его тренером», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».
Сетьен и Месси работали вместе в «Барселоне» с января по август 2020 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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