Шченсны о Месси: «Единственный, против кого я боялся играть, он был смертоносен. Хотя Лионель забивал мне лишь трижды – я знаю, потому что он прислал мне только три бутылки пива»
Войчех Шченсны признался, что боялся играть против Лионеля Месси.
– Кто из нападающих доставил вам больше всего неприятностей?
– Лео Месси. Вероятно, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только трижды. Я знаю это, потому что он прислал мне только три бутылки пива (в 2020 году один из производителей пива отправил 644 бутылки вратарям, которым забивал Месси, в честь рекорда Лионеля по голам за «Барселону» – Спортс’’).
Он единственный, против кого я действительно боялся играть, потому что он был смертоносен, – сказал голкипер «Барселоны».
Помните как Месси разослал пиво 160 вратарям, которым забивал? Это была уникальная акция с Budweiser под Рождество
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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